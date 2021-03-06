AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
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AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir

06.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:14
AB: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini, AB'nin müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini, AB'nin müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediğini bildirdi.

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıslı liderlerle görüşmesinden "Yürünecek zor bir yol var ama çözümler bulunabilir" inancıyla ayrıldığını belirten Borrell, nisan sonunda Cenevre'de yapılacak 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının yakalanması ve görüşmeye uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderlere destek ifade ettiğini bildirdi.

Borrell, "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Sürecin en baştan başlamayacağını, BM'nin oluşturduğu hazır bir çerçeve bulunduğunu kaydeden Borrell, "Kolay bir süreç olmayacaktır ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa'nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir." ifadesine yer verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi 5+1 formattaki toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

AB, Kıbrıslı tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ile İngiltere'nin katılacağı 5+1 toplantısında gözlemci olarak bulunmak istiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Borrell ile görüşmesinden sonra, "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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