AB: Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AB: Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz

26.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
AB: Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu bir rol oynayabileceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, Kıbrıs sorununun çözümünde olumlu bir rol oynayabileceklerini söyledi.

Michel, AB Liderler Zirvesi'nin savunma ve güvenlik konularındaki ikinci günkü oturumunun bitiminde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen BM süreci ile Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri konusundaki soruyu yanıtladı.

AB'nin Kıbrıs müzakerelerinde daha önce gözlemci olarak bulunduğunu ve hala gözlemci olduğunu belirten Michel, sorunun çözümünü istediklerini vurguladı.

Michel, "Çözüme yönelik çabaları desteklemek ve bölgede ilerleme olması açısından olumlu ve verimli bir rol oynayabiliriz." dedi.

Doğu Akdeniz'de istikrar ve öngörülebilirlik istediklerini aktaran Michel, "Bazı zorluklar ve anlaşmazlıklar olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın ve AB üyelerinin çıkarlarını korumak, aynı zamanda bizim için önemli olan bu bölgeye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlamak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Michel, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki durum hakkında ise aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararı hatırlatarak, konuyu 25-26 Mart'taki zirve toplantısında yeniden ele alacaklarını belirtti.

AB-NATO iş birliği teyit edildi

AB Liderler Zirvesinde konuşulan konuları da aktaran Michel, AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini, güçlü bir Avrupa'nın transatlantik bağları için de önem taşıdığını söyledi.

Michel, "AB olarak bizim güçlü olmamız hem NATO için hem de transatlantik ilişkiler açısından iyi. Güçlü bir ortaklık güçlü ortaklar gerektirir. Güçlü bir AB aynı zamanda NATO gibi, BM gibi tüm uluslararası ortaklıklarını göz önünde bulundurarak daha özerk davranabilir." ifadesini kullandı.

AB liderlerinin videokonferansla yapılan toplantısının bugünkü oturumuna NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

Toplantının bitiminde AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin daha özerk davranabilmesi için gerekli kapasitesinin artırılmasına yönelik çabaların süreceği, artan küresel istikrarsızlıkta AB'nin güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

NATO ile yakın iş birliğinin, bölgesel ortaklar ve Birleşmiş Milletler ile ortaklıkların güçlendirilmesinin teyit edildiği liderlerin ortak açıklamasında, "Güvenlik ve savunmada yakın diyalog içeren güçlü ve iddialı bir transatlantik gündem konusunda yeni AB yönetimiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Cizrespor Erol Bulut Mustafa Er Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB: Kıbrıs sorunun çözümünde olumlu rol oynayabiliriz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:00:12. #1.16#
title