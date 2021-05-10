AB kendi güvenliğini sağlamak için çabaları artırmak istiyor
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AB kendi güvenliğini sağlamak için çabaları artırmak istiyor

AB kendi güvenliğini sağlamak için çabaları artırmak istiyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk almasına imkan sağlayacak uygulamalar için kararlılıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, AB'nin kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk almasına imkan sağlayacak uygulamalar için kararlılıklarını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısında AB'nin güvenlik ve savunma gündeminin uygulanması için kararlılığı teyit eden sonuç bildirisi onaylandı.

AB ülkeleri, Birliğin daha stratejik bir hareket tarzı izlemesi ve özerk hareket edebilmesi için kabiliyetlerini artırması çağrısında bulundu. Bugün onaylanan belgede AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunması, ayrıca küresel güvenlik tehditleri ve zorluklarıyla başa çıkabilmesi gerektiği vurgulandı.

AB ülkeleri, bu amaçla AB'nin özerkliği konusunda oluşturulması için çalışmaları sürdürülen "Stratejik Pusula" belgesinin, AB'nin kendi güvenlik ve savunma seviyesini ilerletmek için bir rehber olmasını istedi.

AB dışişleri bakanları, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Stratejik Pusula" belgesinin ilk taslağını Kasım 2021'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında sunmasını talep etti.

Sonuç bildirisinde ayrıca AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikalarında karar alma süreçlerinin hızlandırılması, ortak güvenlik ve savunma misyonları ve operasyonları için kuvvet oluşturulması konusunda üye ülkelerin teşvik edilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiği belirtildi.

AB'nin krizlere hızlı müdahale için "ilk mukabele kuvveti" kurulması konusunda çalışmalar yapılıyor. Ancak 5 bin kişiden oluşması öngörülen bu fikre AB üyelerinin sadece yarısı destek veriyor. Destek veren ülkeler arasında Almanya ve Fransa da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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