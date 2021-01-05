AB, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasından memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasından memnun

05.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:43
AB, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasından memnun

Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme süreci ve Suudi Arabistan ile Katar'ın sınırlarını karşılıklı olarak açmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara deniz ve hava sınırlarını karşılıklı açma kararını "memnuniyet verici ve olumlu haber" olarak değerlendirdi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin 3,5 yıldır süren anlaşmazlığının KİK içindeki birliği baltaladığını belirten Stano, bu durumun Körfez dışına da yansımaları olduğunu söyledi.

Stano, sorunun Körfez ülkelerinin kendi aralarındaki diyalogla çözümünü her zaman desteklediklerini belirterek KİK Zirvesi öncesinde sınırların açılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını, AB olarak KİK ile ortaklığı daha da güçlendirmeye hazır olduklarını aktardı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Vitor Hugo Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kaza Ocak Yılbaşı Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Katar ile Suudi Arabistan arasında sınırların açılmasından memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 14:46:13. #1.14#
title