AB, Katar'da temsilcilik açacak

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Avrupa Birliği (AB), Körfez ülkesi Katar ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Katar'da diplomatik temsilcilik açılması kararı aldı.

AB, Katar ile ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında başkent Doha'da diplomatik temsilcilik açılması kararı aldı. AB Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, "EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino ve Katar Dışişleri Bakanı Soltan Bin Saad Al-Muraikhi, Brüksel'de yeni AB Katar Delegasyonu için Kuruluş Anlaşması imzaladılar. Bunu, Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani adına yaptılar. Yüksek Temsilci Josep Borrell'in geçtiğimiz eylül ayında Doha'ya yaptığı ziyarette duyurulan AB Delegasyonu'nun açılışının bu yıl yapılması planlanıyor. Bu, AB ile Katar arasındaki ortaklığın son kilometre taşıdır" denildi.

"Karşılıklı ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir şekilde güçleniyor"

Açıklamada, "Karşılıklı ilişkiler son yıllarda istikrarlı bir şekilde güçleniyor. EEAS ile Katar Dışişleri Bakanlığı arasında 2018'de bir işbirliği düzenlemesi imzalandı. Aynı yıl bir insan hakları diyaloğu başlatıldı ve geçen yıl ekim ayında Katar, AB ile Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması imzalayan ilk Körfez ülkesi oldu. Doha'daki diplomatik mevcudiyet, AB'nin Katar ile çok sağlam ikili işbirliğini daha da güçlendirmesine yardımcı olacaktır" denildi.

Katar'ın AB vatandaşlarına yardımlarına dikkat çekildi

Açıklamada, "Katar'ın Covid-19 salgınının başlangıcında mahsur kalan AB vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesine yönelik yardımı ve daha yakın zamanda AB vatandaşlarının ve Kabil'den risk altındaki Afganların tahliyesine verdiği destek, AB ile Katar arasındaki ortaklığın doğasının örneklerini anlatıyor. Sembolik olarak, bugünün imzası Brüksel'deki 26. AB-KİK Ortak İşbirliği Konseyi ile aynı gün atılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Katar Delegasyonu'nun açılmasıyla birlikte AB, Avrupa çıkarlarının korunması ve yansıtılması açısından kilit öneme sahip bir bölge olan Körfez'deki varlığını güçlendirecektir" denildi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika