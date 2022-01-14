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AB, kasımda 8,3 milyar avro ticaret açığı verdi

AB, kasımda 8,3 milyar avro ticaret açığı verdi
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hız kazandığı Kasım 2021'de 8,3 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hız kazandığı Kasım 2021'de 8,3 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı kasım ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 201,4 milyar avroya, ithalatı da yüzde 37,6 yükselerek 209,7 milyar avroya çıktı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı kasım ayında 8,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, kasımda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 yükselişle 225,1 milyar avro, ithalat da yüzde 32 artışla 226,6 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, kasımda 1,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 36,6 milyar avro ile ABD, 27,3 milyar avro ile Birleşik Krallık, 19,1 milyar avro ile Çin, 15 milyar avro ile İsviçre, 8,4 milyar avro ile Rusya ve 7,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,9 milyar avro ile Çin, 21,3 milyar avro ile ABD, 17,2 milyar avro ile Rusya, 14,8 milyar avro ile Birleşik Krallık, 12,1 milyar avro ile İsviçre, 9,5 milyar avro ile Norveç ve 7,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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