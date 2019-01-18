AB karar alınca, çelikçiler yıla daralma ile başladı

AB'nin çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı, 2018 yılından bu yana geçici olarak uygulanan ve Türk çelikçileri de kapsayan kotaların önümüzdeki 2.5 yıl boyunca kalıcı hale geldiği anlamına geliyor.