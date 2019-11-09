AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.

09.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:29
AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

(AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.


Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, "AB'nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu" vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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