AB, Japonya ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
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AB, Japonya ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı

AB, Japonya ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19'a karşı önlem olarak Japonya ve 5 diğer ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19'a karşı önlem olarak Japonya ve 5 diğer ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası seyahat listesini güncelleyerek, Japonya ve 5 ülkenin güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurdu. Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, AB'nin 27 üye ülkesinin hükümetlerinin aldığı ortak karar ile Japonya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Brunei ve Sırbistan'ın güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını belirtti. Yapılan güncellemeye göre, bu ülkelerden AB'ye gelen ziyaretçiler, Covid-19 testi veya karantina uygulama zorunluluğu gibi daha sıkı kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak.

AB güvenli seyahat listesinde ise şu anda Uruguay'ın da eklenmesiyle beraber toplamda 11 ülke bulunuyor. Güvenli seyahat listesinde, Kanada, Yeni Zelanda, Bosna Hersek, Ürdün, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Çin yer alıyor.

AB'de yer alan ülkeler kendi sınır politikalarını belirleme özgürlüğüne sahip olsa da AB güvenli seyahat listesi ile blok genelinde seyahat kurallarının birleştirilmesi ve ortak hareket edilmesi amaçlanıyor. AB ülkelerinin belirleyeceği politikalara göre, varış ülkesine bağlı olarak testler ve karantina kuralları değişiklik gösterebiliyor.

LİSTE İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENİYOR

Daha önce en son 30 Ağustos'ta güncelleme yapan konsey, ABD, Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya'yı güvenli seyahat listesinden çıkarmıştı. Avrupa Konseyi, her iki haftada bir seyahat kısıtlamaları listesini gözden geçiriyor ve gerektiği durumlarda listeyi güncelliyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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