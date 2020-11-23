AB, İtalya ve Almanya'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nota verildi
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AB, İtalya ve Almanya'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nota verildi

23.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:03
AB, İtalya ve Almanya'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nota verildi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ticari amaçla Libya'ya giden Roseline-A isimli gemiye yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamada AB, İtalya ve Almanya'ya Nota verildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ticari amaçla Libya'ya giden Roseline-A isimli gemiye yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamada AB, İtalya ve Almanya'ya Nota verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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