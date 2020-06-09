AB, İtalya, Fransa ve Almanya'dan Libya'da ateşkes çağrısı
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AB, İtalya, Fransa ve Almanya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ile Fransa, İtalya ve Almanya, Libya'daki çatışan taraflara tüm askeri operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısında bulundu.

AB, İtalya, Fransa ve Almanya'dan Libya'da ateşkes çağrısı
09.06.2020 23:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:53

Avrupa Birliği (AB) ile Fransa, İtalya ve Almanya, Libya'daki çatışan taraflara tüm askeri operasyonları durdurma ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "(Libya'da) Çatışmaları durdurma, diyaloğu sürdürme ve 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmeleri çerçevesinde ateşkesin sağlanması konusunda, Mısır'ın başkenti Kahire'de 6 Haziran'da yapıcı taahhütlere" uyulması istendi.

Bu kapsamda ortak açıklamada, Libyalı ve uluslararası taraflar tüm askeri operasyonları durdurmaya ve 5+5 formatındaki müzakerelere dönmeye davet edildi.

Açıklamada, söz konusu çabaların tarafları 5+5 çerçevesinde ateşkes anlaşmasına yönlendirmesi gerektiği kaydedilerek, "(Anlaşma) Tüm yabancı güçlerin, paralı askerlerin ve Birleşmiş Milletler (BM) silah ambargosunu ihlal eden askeri malzemelerin ülkeden çekilmesini içermeli." ifadesi kullanıldı.

Libya ordusunun ilerleyişi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, son günlerde önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağladı.

Libya ordusu, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve buranın da güneydoğusundaki Beni Velid şehirlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Bunun üzerine Hafter ve müttefikleri Kahire'de toplanmış, görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih ortak bir basın toplantısı düzenleyerek "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Sisi, "Hafter ve Salih ile Libya'daki çatışmayı sona erdirmek için siyasi bir girişimde bulunma konusunda fikir birliğine vardık. Bu girişim kapsamında 8 Haziran itibarıyla tüm Libya genelinde ateşkes çağrısında bulunuyoruz." demişti.

Libya krizine ilişkin 3 ayrı masa kurulmuştu

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı.

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda Cenevre'deki görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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