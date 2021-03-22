AB: İstihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AB: İstihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek verildi

22.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:47
AB: İstihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek verildi

Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) kapsamında, pandemi döneminde 25 ile 30 milyon arasında istihdamın korunması için yaklaşık 2.5 milyon işletmeye destek verildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak İçin Destek programı (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE) kapsamında, pandemi döneminde 25 ile 30 milyon arasında istihdamın korunması için yaklaşık 2.5 milyon işletmeye destek verildiğini açıkladı.

Covid-19 pandemisinden etkilenen işleri ve gelirleri korumak için tasarlanmış 100 milyar euro büyüklüğündeki SURE fonuna ilişkin ön değerlendirmeyi yayınladı.

Buna göre, Komisyon şimdiye kadar 19 üye ülkeye SURE kapsamında, toplam 90,6 milyar euro tutarında mali destek verdi ve 9 milyar euronun üzerinde mali yardım sağlayabilecek durumda. Avrupa Komisyonu'nun Ticaret'ten sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, SURE'un bu dönemde AB genelinde on milyonlarca kişiyi ve firmayı işsizlik riskine karşı koruduğunu ve bu kişilerin geçim kaynaklarını güvence altına almayı başarıyla desteklediğini vurguladı ve "İyileşme sürecine doğru ilerlerken, iş açısından zengin bir toparlanmayı desteklemek ve işçiler ile işgücü piyasalarına aktif destek sağlamak için önlemlerimizi sürdüreceğiz" dedi.Avrupa Komisyonu, geçen Kasım ayında SURE kaynaklarını desteklemek için 8.5 milyar eiro tutarında tahvil çıkarmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB: İstihdamı korumak için 2.5 milyon şirkete destek verildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:49:52. #1.14#
title