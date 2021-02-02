AB, istihdam programlarına 14 milyar avro mali destek sağladı
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AB, istihdam programlarına 14 milyar avro mali destek sağladı

02.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:10
AB, istihdam programlarına 14 milyar avro mali destek sağladı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "Sure" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye daha mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkelerin istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 4,45 milyar avro, Polonya'ya 4,28 milyar avro, Belçika'ya 2 milyar avro, İspanya'ya 1,03 milyar avro, Slovenya'ya 913 milyon avro, Yunanistan'a 728 milyon avro, Macaristan'a 304 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum yönetimine 229 milyon avro, Letonya'ya 72 milyon avro gönderildiği belirtildi.

Programa, AB üyesi 18 ülkenin başvurduğu ve bu ülkelere toplam 90,3 milyar avro kaynak sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 15 ülkeye toplam 53,5 milyar avro gönderildiği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli krediler sağlamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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