AB, İstanbul Sözleşmesi haricinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" paketi hazırlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB, İstanbul Sözleşmesi haricinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" paketi hazırlıyor

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
AB, İstanbul Sözleşmesi haricinde

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadına yönelik şiddet vakalarıyla mücadele için yeni bir paket hazırladığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadına yönelik şiddet vakalarıyla mücadele için yeni bir paket hazırladığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurulu'nda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan AB Komisyonunun Eşitlikten Sorumlu Üyesi Helena Dalli, AB'nin Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi haricinde kendine ait bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Dalli, "Teklif kapsamlı olacak. İstanbul Sözleşme hedefleri üzerine inşa edilecek ve AB üyelerinin kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için etkin önlemler almasını sağlayacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde AB'de kadına yönelik şiddetin daha görünür hale geldiğini vurgulayan Dalli, teklifin dijital temelli şiddet konusunu de içereceğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Komisyon'un yeni teklifinin 2022 başlarında sunulacağını duyurdu, "Yeter, yeter demektir. Birlik olalım. Eyleme geçelim." ifadesini kullandı.

Avrupa'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa'da 15 yaş ve üzeri her 3 kadından biri, bir tür fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Her 10 kadından biri bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını ve 20 kadından biri tecavüze uğradığını bildirdi. Her 5 kadından birinden biraz fazlası şu anki veya önceki partnerinden fiziksel veya cinsel şiddet görürken, kadınların yüzde 43'ü bir ilişkideyken bir tür psikolojik taciz veya kontrol edici davranışa maruz kalmıştır."

AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti

AB ilaç düzenleyicisi, Biontech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş aralığı için tavsiye etti

 Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

 Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title