AB, İstanbul Sözleşmesi haricinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" paketi hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kadına yönelik şiddet vakalarıyla mücadele için yeni bir paket hazırladığını bildirdi.

Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurulu'nda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan AB Komisyonunun Eşitlikten Sorumlu Üyesi Helena Dalli, AB'nin Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi haricinde kendine ait bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Dalli, "Teklif kapsamlı olacak. İstanbul Sözleşme hedefleri üzerine inşa edilecek ve AB üyelerinin kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için etkin önlemler almasını sağlayacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde AB'de kadına yönelik şiddetin daha görünür hale geldiğini vurgulayan Dalli, teklifin dijital temelli şiddet konusunu de içereceğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Komisyon'un yeni teklifinin 2022 başlarında sunulacağını duyurdu, "Yeter, yeter demektir. Birlik olalım. Eyleme geçelim." ifadesini kullandı.

Avrupa'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa'da 15 yaş ve üzeri her 3 kadından biri, bir tür fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Her 10 kadından biri bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını ve 20 kadından biri tecavüze uğradığını bildirdi. Her 5 kadından birinden biraz fazlası şu anki veya önceki partnerinden fiziksel veya cinsel şiddet görürken, kadınların yüzde 43'ü bir ilişkideyken bir tür psikolojik taciz veya kontrol edici davranışa maruz kalmıştır."

