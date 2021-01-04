AB: İran ile nükleer anlaşma ancak yükümlülükler yerine getirilirse canlı kalabilir
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AB: İran ile nükleer anlaşma ancak yükümlülükler yerine getirilirse canlı kalabilir

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:49
AB: İran ile nükleer anlaşma ancak yükümlülükler yerine getirilirse canlı kalabilir

Avrupa Birliği (AB), İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlayacaklarına yönelik açıklamasının "uygulamasına" bakılacağını, İran ile nükleer anlaşmanın yükümlülükler yerine getirildiği sürece "canlı" kalacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İran'ın uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına yeniden başlayacaklarına yönelik açıklamasının "uygulamasına" bakılacağını, İran ile nükleer anlaşmanın yükümlülükler yerine getirildiği sürece "canlı" kalacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın artık "ölü" sayılıp sayılmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

Stano, "Eğer bu açıklama uygulamaya koyulursa bu İran'ın nükleer taahhütlerinden ciddi anlamda ayrılması demek olur. Bunun da nükleer silahların yayılmasını önlemede ciddi sonuçları olacaktır." dedi.

İran ile nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin bu anlaşmayı canlı tutmak istediğini vurgulayan Stano, "Bu anlaşma tüm taraflar yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece canlı kalacaktır." diye konuştu.

İran'ın açıklamasının uygulamaya koyulup koyulmadığının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından henüz teyit edilmediğini kaydeden Stano, UAEA'nın bugün anlaşmaya taraf ülkeleri bilgilendireceğini, AB'nin de İran'ın eylemlerine göre hareket edeceğini aktardı.

Nükleer anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bunun üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Nükleer anlaşma İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini UAEA'ya bildirdiklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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