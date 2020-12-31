AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı
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AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı

31.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:28
AB, İran'da cinayetten mahkum bir kişinin idam edilmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), İran'da, Muhammed Hasan Rezayi adlı kişinin, 12 yıl önce, 16 yaşındayken işlediği cinayet nedeniyle idam edilmesini şiddetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB), İran'da, Muhammed Hasan Rezayi adlı kişinin, 12 yıl önce, 16 yaşındayken işlediği cinayet nedeniyle idam edilmesini şiddetle kınadı.

AB sözcülerinden Peter Stano, yazılı açıklamasında, Rezayi'nin 12 yıl önce işlediği suç nedeniyle 2020'nin son gününde idam edildiğini bildirdi.

AB'nin idam cezasına karşı olduğunu hatırlatan Stano, kişilere 18 yaşından küçükken işledikleri suçlar sebebiyle idam cezası verilmesinin Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Stano, AB'nin İran'a bundan sonra kimseyi idam etmemesi ve idam cezasını kaldırması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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