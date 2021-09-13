AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek - Haberler
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AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB, Irak'a seçim gözlem misyonu gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Irak'ta ekimde yapılacak parlamento seçimleri için gözlem misyonu göndermeye karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), Irak'ta ekimde yapılacak parlamento seçimleri için gözlem misyonu göndermeye karar verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB gözlem misyonu, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun daveti üzerine bu ülkede 10 Ekim'de düzenlenecek seçimleri izleyecek.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Viola Von Cramon-Taubadel'i seçim gözlem misyonunun başkanı olarak atadı.

Gözlem misyonu üyelerinin bir kısmı 28 Ağustos'ta Bağdat ve Erbil'e ulaştı. Ayrıca, bir grup gözlemcinin de eylül ortasından itibaren ülkenin çeşitli bölgelerine gitmesi planlanıyor.

AB gözlemcileri, seçim kampanyaları ve oy kullanma günündeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeleri temelinde, tavsiyeler de içeren bir rapor hazırlayacak.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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