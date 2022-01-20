AB, Irak'a destek ve stratejik iş birliğine bağlılığını yineledi

Avrupa Birliği (AB), Irak'la göç, ekonomik reformlar ve bölgesel güvenlikte iş birliği konularını ele aldı, ülkeye desteğinin altını çizdi.

Borrell, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Brüksel'de bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili Irak'ta seçim sonrası dönemde göç, ekonomik reformlar ve bölgesel güvenlikle ilgili iş birliği konularını ele aldı.

Borrell, AB-Irak İşbirliği Konseyi'nin gelecek toplantısını 24 Ocak'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısıyla aynı gün yapma, böylece Iraklı Bakan'a AB'li tüm bakanlarla görüşme fırsatı verme kararı aldıklarını duyurdu.

AB'nin 2014'ten bu yana Irak'a 1,3 milyardan fazla finansal yardım sağladığını dile getiren Borrell, aynı zamanda teknik destek, sivil güvenlik ve siyasi reformlar için stratejik tavsiyeler verildiğini aktardı.

Borrell, terörle mücadele, kara para aklama ve özellikle göç konularındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesinin önemine değinerek, "Ülkenin istikrarını, güvenliğini ve refahını pekiştirmek için Irak ile ortaklığımızı sürdürmeye hazırız. Yeni hükümet kurulduğunda, Irak halkının talep ettiği gibi iddialı bir sosyo-ekonomik ve yönetimsel reform gündemiyle başarılı olduğunu görmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.