AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında
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AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında

Avrupa, ABD'nin Magnitsky Yasası'nı örnek aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, bunun AB'nin insan hakları alanında somut adım atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

09.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:14
AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." dedi.


Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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