AB: İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek müzakerelerde tıkanıklık yaşanıyor

Avrupa Birliği (AB), 31 Ocak'ta üyelikten ayrılan İngiltere ile gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek müzakerelerde anlaşmazlıklar ve Covid-19 salgını yüzünden tıkanıklık yaşandığını bildirdi.

Brüksel'deki diplomatik kaynaklara göre, salgının başlaması üzerine ara verilen ve geçen hafta tekrar başlatılan müzakerelerde tüm çabalara rağmen engeller aşılamıyor. Euronews.com'da Görüntüle