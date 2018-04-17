AB İlerleme Raporu: Türkiye Üyelikten Hızla Uzaklaşıyor, Gecikmeksizin Ohal'i Kaldırmalı

Avrupa Birliği (AB) bugün açıkladığı İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin birliğe üyelikten hızla uzaklaştığını bildirdi ve Ankara'ya "OHAL'i gecikmeksizin kaldırma" çağrısı yaptı.

Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlediği basın toplantısında "Türkiye özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB'den büyük adımlarla uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.

Hahn, "Komisyon, Türkiye'ye yeniden bu olumsuz eğilimi tersine çevirmeye öncelik verme çağrısı yaptı ve bugünkü raporda açık bir şekilde önerilerini ifade etti" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, her yıl düzenli olarak Türkiye ve diğer aday ülkeler için AB kriterlerine uyum konusunda attıkları adımlarla ilgili değerlendirmelerini kapsayan ilerleme raporları açıklıyor.

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