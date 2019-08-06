AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye kaç mülteci gönderildi?

06.08.2019 08:39

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan mülteci kabul anlaşması çerçevesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye son 3 senede bin 892 kişinin geri döndüğünü açıkladı.

2016'da 801 mülteci Türkiye'ye iade edilirken, bu rakam 2019'da yaklaşık 10 kat azalarak 86 olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle