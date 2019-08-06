AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye kaç mülteci gönderildi?

AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye kaç mülteci gönderildi?

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan mülteci kabul anlaşması çerçevesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye son 3 senede bin 892 kişinin geri döndüğünü açıkladı.

06.08.2019 08:39
AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye kaç mülteci gönderildi?

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yapılan mülteci kabul anlaşması çerçevesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye son 3 senede bin 892 kişinin geri döndüğünü açıkladı.

2016'da 801 mülteci Türkiye'ye iade edilirken, bu rakam 2019'da yaklaşık 10 kat azalarak 86 olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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