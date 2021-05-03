AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupalı yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi'ni çağırarak yasağı kınama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupalı yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi'ni çağırarak yasağı kınama kararı aldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, AB Komisyonu yetkililerinin, Rus Büyükelçi Vladimir Chizhov'a kararı kınadıklarını ve reddettiklerini söyleyeceğini aktardı.

Rusya'nın Avrupalı yetkililere yönelik yasağının "temelsiz" olduğunu söyleyen Stano, yasağın siyasi olduğunu, yasal hiçbir gerekçesi olamayacağını belirtti.

AB, mart ayında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik suikast girişimi gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 4 Rus yetkiliye ve Çeçenya'da eşcinsellere yönelik uygulamaları nedeniyle iki Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da AB'nin yaptırımlarına karşılık AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Rusya'nın giriş yasağı getirdiği AB ülkelerinin yetkilileri şöyle: "Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Fransız Delegasyonu Üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Yöneticisi Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Devlet Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil Bölümü Başkanı Ilmar Tomusk."

AB, Rusya'nın 30 Nisan'da duyurduğu yasağın hemen ardından açıklama yaparak kararı "en güçlü şekilde" kınamıştı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 10 Mayıs'taki toplantısında ve 25 Mayıs'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde Rusya konusunun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam