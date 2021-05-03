AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik

AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupalı yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi'ni çağırarak yasağı kınama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova dahil 8 Avrupalı yetkiliye giriş yasağı getirmesinin ardından Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi'ni çağırarak yasağı kınama kararı aldı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, AB Komisyonu yetkililerinin, Rus Büyükelçi Vladimir Chizhov'a kararı kınadıklarını ve reddettiklerini söyleyeceğini aktardı.

Rusya'nın Avrupalı yetkililere yönelik yasağının "temelsiz" olduğunu söyleyen Stano, yasağın siyasi olduğunu, yasal hiçbir gerekçesi olamayacağını belirtti.

AB, mart ayında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a yönelik suikast girişimi gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 4 Rus yetkiliye ve Çeçenya'da eşcinsellere yönelik uygulamaları nedeniyle iki Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da AB'nin yaptırımlarına karşılık AB üyesi ülkelerden 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Rusya'nın giriş yasağı getirdiği AB ülkelerinin yetkilileri şöyle: "Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AB Komisyonu'nun Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Fransız Delegasyonu Üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Yöneticisi Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Devlet Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil Bölümü Başkanı Ilmar Tomusk."

AB, Rusya'nın 30 Nisan'da duyurduğu yasağın hemen ardından açıklama yaparak kararı "en güçlü şekilde" kınamıştı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 10 Mayıs'taki toplantısında ve 25 Mayıs'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde Rusya konusunun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Hem suçlu hem güçlü! Maskesini takmayan yolcu havalimanında terör estirdi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:05:55. #1.15#

title