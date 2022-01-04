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AB ile NATO arasında Ukrayna teması

AB ile NATO arasında Ukrayna teması
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı sonrasındaki durum ile Moskova'nın ABD ve NATO'ya yaptığı güvenlik garantileri konulu iki anlaşma önerisi ele alındı.

Borrell ve Stoltenberg, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin teyit edildiği görüşmede, 12 Ocak'ta yapılacak NATO- Rusya Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları hakkında da konuştu.

Borrell, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşmenin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile BM çerçevesindeki taahhütler ile yükümlülükleri güçlendirecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Borrell, 4-6 Ocak tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret ederek AB'nin desteğini vurgulayacak. AB Yüksek Temsilcisi, başkent Kiev'deki görüşmelerin yanı sıra 2014'ten itibaren Rusya yanlılarının Ukrayna ordusu ile çatışmalarına sahne olan ülkenin doğu bölgesini de ziyaret edecek.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri tahkimatının ardından Batı ile Moskova arasında gerginlik artmış, gerginliği düşürme çağrıları yapılmıştı.

Rusya ile ABD ve NATO arasında gelecek hafta güvenlik garantilerini de ele almak üzere görüşmeler yapılması planlanıyor.

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AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

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