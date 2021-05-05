AB ile İngiltere, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıslı tarafların bir kez daha bir araya gelmeleri için ivme yaratılması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıslı tarafların bir kez daha bir araya gelmeleri için ivme yaratılması gerektiğini bildirdi.

Borrell ile Raab, G7 bakanlar toplantısı kapsamında yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Borrell ve Raab'ın AB-İngiltere iş birliği ile dış politika ve güvenlik politikaları hakkında görüş alışverişi yaptığı ifade edildi.

İkilinin Kıbrıs meselesine çözüm bulmayı amaçlayan görüşmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "Borrell ve Raab, iki tarafın bir sonraki görüşmesi için ivme yaratılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı ve süreçte BM'nin çabalarının desteklenmesine yönelik tam desteklerinin altını çizdi." ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 27-29 Nisan'da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin de katılımıyla 5+1 formatında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konulu gayriresmi konferans düzenlenmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, konferansta Kıbrıs sorunun çözümü amacıyla resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam