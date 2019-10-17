AB ile İngiltere arasında yeni Brexit uzlaşması

17.10.2019 16:16

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere ve AB arasında bir anlaşma sağlandığını anımsatarak, bu nedenle Brexit'i ertelemeye gerek kalmadığını belirtti.

Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

"Anlaşma sağladık. Bu nedenle Brexit'i ertelemeye gerek kalmadı." ifadesini kullanan Juncker, bunun adil ve dengeli bir anlaşma olduğunu, Brexit'in yarattığı belirsizlik karşısında kesinlik sağladığını söyledi.

Yeni düzenlemenin vatandaşların hakkını koruduğunu, İrlanda Adası'nda barışı temin ettiğini ve AB tek pazarını koruduğunu kaydeden Juncker, anlaşma onaylanır onaylanmaz AB ve İngiltere'nin gelecekteki ilişkiler üzerinde müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Juncker, anlaşmanın sadece İngiliz Parlamentosunun değil, aynı zamanda liderlerin onayının ardından Avrupa Parlamentosunun (AP) da onayını alması gerektiğini anımsattı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Anlaşma konusunda mutluyum ancak Brexit gerçekleşeceği için üzgünüm." dedi.

"Kendi kararlarımızı verebileceğiz"

İngiltere Başbakanı Johnson da "uzun çalışmaların sonunda ortaya çıkan makul ve adil bir sonuç" olarak tanımladığı anlaşmanın hem İngiltere hem de AB için çok iyi olduğunu belirtti.

Anlaşmayla Birleşik Krallık'ın bir bütün olarak 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını söyleyen Johnson, Kuzey İrlanda'nın da krallığın diğer parçaları gibi sadece serbest ticaret anlaşmalarında değil diğer ülkelerle olan ihracat, gümrük vergilendirmesi gibi alanlarda yer alabileceğini kaydetti.

Johnson, "Anlaşma, aynı zamanda tek bir Birleşik Krallık olarak geleceğimiz, sınırlarımız, paramız ve Birleşik Krallık'ı nasıl yöneteceğimiz gibi konularda kendi kararımızı verebileceğimiz anlamına geliyor." diye konuştu.

Parlamenterlere bir araya gelip daha fazla gecikme olmaksızın Brexit'i gerçekleştirme çağrısı yapan Johnson, böylece ülkenin sağlık sistemi, suçla mücadele, ekonomi gibi önceliklere odaklanabileceğini söyledi.

Johnson, sözlerini "Şimdi Brexit'i gerçekleştirme ve gelecekteki ortaklığımızı inşa etmek için birlikte çalışma zamanı." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA