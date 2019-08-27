AB ile İngiltere arasında 47 milyar euroluk 'Brexit faturası' anlaşmazlığı
Avrupa Birliği (AB), üyelikten çıkış müzakereleri (Brexit) başarısız olsa bile İngiltere’nin AB bütçesine katkı payını ödemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB), üyelikten çıkış müzakereleri (Brexit) başarısız olsa bile İngiltere'nin AB bütçesine katkı payını ödemesi gerektiği uyarısında bulundu.
AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu temsilcisi Pierre Moscovici, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, anlaşma olmadan ülkesinin AB'den ayrılması halinde 47,9 milyar euro tutarındaki ayrılık faturasını ödeme konusunda "Londra'nın yasal sorumluluğu olmadığı" yolundaki açıklamasına tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle