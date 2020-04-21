AB ile İngiltere 6 hafta aradan sonra Brexit sonrası ilişkilerini yeniden görüşmeye başladı Avrupa Birliği ile İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri görüşmelere yeniden başladı.

Avrupa Birliği ile İngiltere Brexit'in ardından geleceğe yönelik ilişkilerini şekillendirmek amacıyla Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri görüşmelere yeniden başladı.

Avrupa Birliği adına müzakereleri yürüten Michel Barnier ve mevkidaşı David Frost altı hafta aradan sonra internet üzerinden video konferans aracılığı ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle