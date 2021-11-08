"AB ile İlişkilerde Duraklamadan Fazlası Yaşanıyor"

ANKARA (DailyMotion.com) - Avrupa Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Pierini, 10 büyükelçi meselesinin yapay bir kriz olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim amaçlı popülist milliyetçi bir siyaset izlediğini savundu. VOA Türkçe'ye konuşan Pierini, AB'ye katılım sürecinin "suya düştüğünü" kaydetti

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