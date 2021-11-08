"AB ile İlişkilerde Duraklamadan Fazlası Yaşanıyor" - Haberler
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"AB ile İlişkilerde Duraklamadan Fazlası Yaşanıyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Pierini, 10 büyükelçi meselesinin yapay bir kriz olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim amaçlı popülist milliyetçi bir siyaset izlediğini savundu.

ANKARA (DailyMotion.com) - Avrupa Birliği'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Pierini, 10 büyükelçi meselesinin yapay bir kriz olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim amaçlı popülist milliyetçi bir siyaset izlediğini savundu. VOA Türkçe'ye konuşan Pierini, AB'ye katılım sürecinin "suya düştüğünü" kaydetti

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