AB ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Türkoğlu, "Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" Projesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin asli unsurlarından birisinin etkin, dinamik ve aktif bir sivil toplumun varlığı olduğunu belirterek, "Türk sivil toplumu ile AB üyesi ülkelerin sivil toplumları arasında diyalog...

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Başak Türkoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin asli unsurlarından birisinin etkin, dinamik ve aktif bir sivil toplumun varlığı olduğunu belirterek, "Türk sivil toplumu ile AB üyesi ülkelerin sivil toplumları arasında diyalog temelli ilişkiler kurulması, AB'ye uyum açısından önem taşımaktadır." dedi.

Türkoğlu, AB proje ortağı olarak Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneğince (UCİM) düzenlenen "Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" Ankara Proje Ofisi açılış programına katıldı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin asli unsurlarından birisinin etkin, dinamik ve aktif bir sivil toplumun varlığı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Türk sivil toplumu ile AB üyesi ülkelerin sivil toplumları arasında diyalog temelli ilişkiler kurulması, AB'ye uyum açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

AB'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA), AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından kayda değer bir destek sağlamaya ve başarıyla uygulanmaya devam ettiğini dile getiren Türkoğlu, sivil toplumun güçlendirilmesi ve sivil toplumlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi amacıyla fon tahsisatı yapıldığını ifade etti.

Türkoğlu, IPA 2014-2020 döneminde diğer aday ülkelerden farklı olarak Türkiye'ye ayrılan fonların kullanımında "sivil toplum"un enerji, çevre, ulaştırma, tarım gibi ayrı bir sektör olarak kabul edildiğini kaydetti.

AB Başkanlığınca STK'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve ağ kurma becerilerinin artırılmasıyla Kamu-STK iş birliğinin artırılması amacıyla "Sivil Toplum Destek Programı" isimli yeni bir program başlatıldığını aktaran Türkoğlu, 2'inci uygulama dönemi geride bırakıldığını söyledi.

Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne değin STK'ler tarafından toplam 10 milyon 400 bin avro bütçeli 79 proje başarıyla uygulanmıştır. Toplam bütçesi 3 milyon 200 bin avro olan Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönemi altında da 1 Nisan itibarıyla 34 yeni proje uygulanmaya başlamıştır. Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar Projesi de bu programın 3. Dönemi kapsamında hibe aldı."

"Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" projesinin çocuk istismarı ve çocukların ihmali gibi hassas ve özel bir alanda destek verdikleri ilk proje olduğunu kaydeden Türkoğlu, AB Başkanlığının lider kurum görevini yürüttüğü IPA-2 Temel Haklar Alanı kapsamında da "Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi için Teknik Yardım Projesi"nin 2022'de uygulanmaya başlayacaklarını belirtti.

Türkoğlu, "Güçlü UCIM, Güçlü Çocuklar" projesine başarılı bir uygulama dönemi diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz