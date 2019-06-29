AB ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki tarihi serbest ticaret anlaşmasında taraflar uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri arasında yaklaşık 20 yıl süren müzakerelerin ardından taraflar tarihi serbest ticaret anlaşmasında uzlaştı.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin onaylaması gerekiyor. Fransa gibi anlaşmaya çekimser kalan ülkeler yüzünden bu süreçte bazı engellerin çıkabileceği ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle