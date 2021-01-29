AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı
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AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı

29.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:42
AB ile AstraZeneca arasındaki aşı anlaşması yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca şirketi arasındaki ön alım anlaşmasında şirketin tedarikte "elinden gelen çabayı" göstereceği ve Birleşik Krallık'taki tesislerde de üretim yapacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten AstraZeneca şirketi arasındaki ön alım anlaşmasında şirketin tedarikte "elinden gelen çabayı" göstereceği ve Birleşik Krallık'taki tesislerde de üretim yapacağı belirtildi.

AB Komisyonu ve ilaç şirketi AstraZeneca arasında yaşanan tedarik sorununun ardından taraflar, 27 Ağustos tarihinde imzaladıkları sözleşmenin fiyat, üretim miktarları ve teslimat tarihleri gibi kısımlarını "karartılmış" şekilde yayımladı.

Sözleşmede, AstraZeneca'nın AB'ye geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz ile birlikte opsiyonlu olarak 100 milyon doz sağlamak üzere elinden gelen çabayı göstereceği kaydedildi.

Toplam 15 farklı yerde "elinden gelen çaba" ifadesi yer alan sözleşmede, elinden gelen çaba tanımı AstraZeneca ile benzer boyuta, altyapıya ve kaynaklara sahip işletmelerin aşı geliştirme ve üretimindeki yükümlülüklerine benzer seviyede anlamı taşıdığı belirtildi.

Sözleşmede, AstraZeneca firmasının aşı üretimini AB ile birlikte Birleşik Krallık'taki tesislerinde yapacağına dikkat çekildi.

AB'nin aşı çalışmaları ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi için AstraZeneca firmasına 336 milyon avro ön ödeme yapacağı da sözleşmede yer aldı.

-AB-AstraZeneca ihtilafı

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının bu hafta beklenen AB onayı sonrasında AB ülkelerine dağıtımının başlaması bekleniyordu.

Ancak AstraZeneca'nın hafta başında AB'ye yılın ilk çeyreği için tedariki yüzde 60 eksik yapacağı açıklandı.

AB tarafı ise kesintinin daha fazla olacağını belirtiyor. AB'nin 100 milyon doz beklerken bunun dörtte birini alabileceği ifade ediliyor.

AB, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'nın eksik teslimatına tepki göstererek yükümlülüklerine uymasını istiyor.

Şirket ise tedarik konusunda sözleşmede en üst seviyede çaba gösterilmesi yönünde bir madde bulunduğunu ve tedarik için en üst çabayı gösterdiğini savunuyor.

AstraZeneca'nın AB içindeki fabrikalarda üretimin az olması nedeniyle birlik ülkelerine beklenenden az aşı dozu göndereceği haberleri üzerine AB yetkilileri, İngiltere'de bulunan ve üretimin fazla olduğu AstraZeneca fabrikalarından aşı gönderilmesini talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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