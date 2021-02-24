AB ile AstraZeneca arasında aşı teslimatı karmaşası
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AB ile AstraZeneca arasında aşı teslimatı karmaşası

24.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:42
AB ile AstraZeneca arasında aşı teslimatı karmaşası

Avrupa Birliği (AB) ile ilaç firması AstraZeneca arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının teslimat miktarları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Avrupa Birliği (AB) ile ilaç firması AstraZeneca arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının teslimat miktarları bir kez daha tartışma konusu oldu.

AB yetkililerine dayandırılan ve AstraZeneca'nın tedarik hedefine uyamayacağını savunan haberlerin medyaya yansıması üzerine ilaç üreticisinden yalanlama geldi.

AstraZeneca'nın bir sözcüsü, bazı basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, 2021'in ikinci çeyreği için taahhüt edilen miktar olan 180 milyon dozun teslimatının yapılacağını söyledi.

Bazı medya kuruluşları, AB yetkililerine dayandırdıkları haberlerde, AstraZeneca'nın ikinci çeyrek için taahhüt miktarının yarısından daha azını yani 90 milyon dozdan daha az aşı temin edebileceğini iddia etmişti.

AstraZeneca'nın aşı tedarikiyle ilgili AB ile şirket arasında daha önce de gerilim ortaya çıkmıştı. Firma, ocak ayındaki açıklamasında, yılın ilk çeyreğinde teslimatın beklenenin çok altında olacağını açıklamıştı.

AB ile şirket arasındaki görüşmelerde, AstraZeneca'nın yaklaşık yüzde 60 eksilterek 31 milyon doza düşürdüğü aşı miktarının ilk çeyrek için 40 milyon doz olması kararlaştırılmıştı.

AB, AstraZeneca ile geçen yaz yaptığı anlaşmasıyla 100 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 400 milyon doz aşı almayı sözleşmeye bağlamıştı. Ancak ham madde sıkıntıları nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyordu.

Şirketle AB'nin yaptığı gizli sözleşme İtalyan RAI televizyonu tarafından yayımlanmıştı. Sözleşmeye göre AstraZeneca'nın AB ülkelerine 2020'de 30 milyon, 2021'in ilk çeyreğinde 90 milyon doz, ikinci çeyreğinde de 180 milyon doz aşı taahhüdü bulunuyor.

AB, yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor ve bunun için Avrupa'da onaylanan BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın aşılarını kullanmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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