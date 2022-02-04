AB ile ABD midye ticaretine başlayacak

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 11 yıl önce durdurdukları midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri ticaretine yeniden başlama kararı aldı.

AB Komisyonu, şubat ayı sonundan itibaren İspanya ve Hollanda ile ABD'nin Washington ve Massachusetts eyaletleri arasında midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri ticareti yapılmasını sağlayacak mevzuatın onaylandığını açıkladı.

AB ile ABD arasında midye gibi deniz ürünleri ticareti 2011 yılında standartların uyumsuzluğu nedeniyle durdurulmuştu.

AB Komisyon ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünlerin üretim sistemlerinin karşılıklı olarak tanınması için müzakere yürütüyordu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kabuklu deniz ürünleri sorununu uzun süredir çözmeye çalıştıklarını, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Anlaşmanın, ABD ile olumlu ticaret gündemi sonucunda sağlandığına işaret eden Dombrovskis, Airbus-Boeing ile çelik ve alüminyum vergileri gibi anlaşmazlıklarda da ilerleme kaydettiklerini anımsattı.