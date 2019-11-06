AB, iklim krizi ile mücadele için fosil yakıt projelerine maddi desteği sonlandırmayı hedefliyor

06.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:13

Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kabul edilen bir ön metin ile ilk kez Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) fosil yakıt projelerini finanse etmeyi durdurma çağrısında bulundu. Birliğin iklim krizi kapsamında alacağı bu karar kömür, gaz ve petrol endüstrilerini etkileyecek



Reuters'ın ulaştığı belge AB'nin 28 ulusal hükumetinin orta düzeydeki temsilcilerinin onayını aldı. Ancak söz konusu metnin kabul edilmesi için AB'nin üst düzey diplomatlarından da onay alması gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle