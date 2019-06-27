AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu belirterek siviller, hastaneler ve okulların hedef alınmasını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tüm üye ülkeler adına yaptığı yazılı açıklamada, birliğin İdlib'deki gelişmelerden duyduğu derin endişeyi ifade etti.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın siviller, okullar, sağlık kuruluşları ve benzer altyapıları hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Mogherini, AB'nin bu saldırıları gerçekleştirenleri kınadığını kaydetti.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mogherini, "Vahşet devam ettiği müddetçe barış gerçekleşemez. Suriye'deki sorunun askeri çözümü mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana Toplantısı'nda, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri saldırılarına devam ediyor

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA