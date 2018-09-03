- AB: "İdlib'de olası bir saldırı, yıkıcı sonuçlar doğurabilir"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'de yaşanacak olası bir saldırının zaten çok fazla acı çekmiş insan üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Büyükelçiler Konferansı'nda Orta Doğu'da yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filistin'de tansiyonun yükseldiğine dikkat çeken Mogherini, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüme ulaşmanın zorlaştığını ifade etti.

Suriye'deki savaşın henüz sona ermediğini belirten Mogherini, İdlib'de olası bir saldırının saldırıların zaten çok fazla acı çekmiş halk üzerinde yıkıcı insani sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. "Bunu önlemek için elimizden geleni yapmalıyız" diyen Mogherini, Suriye halkının özgürlüğüne saygı duyan bir siyasi çözüm sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

Suriye'de Esad rejiminin, muhaliflerin elinde kalan son bölge ve milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'de olası bir operasyon başlatma ihtimali bulunuyor.