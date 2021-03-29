AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Midilli Adası'nı ziyaret etti Açıklaması
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AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Midilli Adası'nı ziyaret etti Açıklaması

Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson Midilli Adası'nı ziyaret etti Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalardaki sığınmacı yükünü taşıdığını iddia ederek, "Göçmen konusunu Avrupa meselesi haline dönüştürmemiz gerekiyor.

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Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalardaki sığınmacı yükünü taşıdığını iddia ederek, "Göçmen konusunu Avrupa meselesi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Sabrın sınırları aştığını anlıyorum." dedi.

Midilli Adası'nı ziyaret eden Johansson, burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Johansson, AB'nin göç politikalarındaki eksiklerine dikkati çekti.

Johansson, Yunanistan'ın bazı sınır adalarındaki sığınmacı yükünü taşıdığını ileri sürerek, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu savundu.

Türkiye'nin Midilli'deki yaklaşık 8 bin sığınmacı için inisiyatif alması gerektiğini kaydeden Johansson, "Göçmen konusunu Avrupa meselesi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Sabrın sınırları aştığını anlıyorum." ifadesini kullandı.

Midilli'deki Karatepe sığınmacı kampında incelemelerde de bulunan Johansson'u ziyareti sırasında, yeni kamp inşasına karşı çıkan bazı gruplar protesto etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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