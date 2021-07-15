AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Litvanya-Belarus sorununu değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Litvanya-Belarus sorununu değerlendirdi Açıklaması

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Litvanya-Belarus sorununu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, tüm AB ülkelerinin Litvanya'ya destek ve dayanışmasını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, tüm AB ülkelerinin Litvanya'ya destek ve dayanışmasını vurguladı.

AB Dönem Başkanı Slovenya, Brdo kentinde İçişleri ve Adalet Bakanları Gayri Resmi Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Johansson, düzenlenen basın toplantısında, kanun yaptırımında yeni teknolojinin özellikle yapay zekanın kullanılmasının önemine işaret ederek, "AB'nin yeni Göç ve İltica Paktı üzerine de detaylı konuşma fırsatı bulduk. Beklenenden daha çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Johansson, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yaptıkları ve kullandığı rejim kabul edilemez. İnsanları siyasi araç ve baskı olarak kullanması tamamen yanlış. AB'nin buna cevabı son derece katı ve güçlü olmalı." diye konuştu.

Johansson, AB'nin dış sınırlarını koruması gerektiğinin altını çizerek, "AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex şimdi ayağa kalkmalı ve görevlilerini Litvanya'nın Belarus sınırına göndermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Litvanya'ya tüm AB ülkelerinden destek geldiğini belirten Johansson, toplantıda Schengen bölgesinde yapılacak değişikliklere ilişkin kapsamlı görüşme fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Slovenya İçişleri Bakanı Ales Hojs da görüşmede Göç ve İltica Paktı'nın ele alındığını yineleyerek, Schengen bölgesini de görüştüklerini söyledi.

Yarın sona erecek toplantıda savunma bakanları, AB Yapay Zeka Bildirgesini ele alacak.

Bu arada, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Belarus'tan göçmen akınına karşı AB sınır korumasından yardımı istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Ebru Gündeş Levent Yüksel Serra Arıtürk
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Litvanya-Belarus sorununu değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 20:32:50. #1.14#

title