AB İçişleri Komiseri Johansson: "Yunanistan, denizdeki sığınmacıları Türkiye'ye geri itiyor"
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AB İçişleri Komiseri Johansson: "Yunanistan, denizdeki sığınmacıları Türkiye'ye geri itiyor"

AB İçişleri Komiseri Johansson: 'Yunanistan, denizdeki sığınmacıları Türkiye'ye geri itiyor'
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yaşa dışı geri ittiğini belirterek, bunun "temel Avrupa değerlerinin ihlali" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yaşa dışı geri ittiğini belirterek, bunun "temel Avrupa değerlerinin ihlali" olduğunu bildirdi.

Johansson, BBC'ye yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin, ülke sınırlarına gelen göçmenlerin yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesini durdurması gerektiğini söyledi.

Ylva Johansson, denizde ve karada geri itmelere ilişkin çok iyi temellendirilmiş raporların temel Avrupa değerlerinin ihlali olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Geri itmelerin, AB'nin temel değerlerine meydan okuduğunu ve durdurulması gerektiğini vurgulayan Johansson, "Sınırlarımızı korurken değerlerimizi de koruyoruz. Bunlar arasında bir çelişki olamaz. Neden Avrupalı olduğumuz için gurur duyuyoruz? Neden AB çok sayıda insanın yaşamak istediği bir yer? Bunun sebebi, bizim değerlerimizdir, temel hakları savunmamızdır." ifadelerini kullandı.

"Sığınmacılara karşı uluslararası yükümlülükler var"

Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Legal Centre Lesvos'un savunma avukatı Natasha Dailiani de sığınmacılara karşı uluslararası yükümlülüklerin olduğunu ve Yunanistan'ın da bunları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Dailiani, geri itmelerin AB hukukunun da ihlali olduğuna dikkati çekerek, sığınma hakkının AB Temel Haklar Şartı'nda yer aldığını bildirdi.

Geri itmeleri yalanlayan ve insanların Avrupa'ya yasa dışı ticaretini durdurduğunu savunan Yunanistan'ın Göç ve Mülteci Bakanlığı, BBC'nin röportaj talebini geri çevirdi.

Düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve geri itme yöntemi, uluslararası hukukun ihlali

Yasa dışı göç dalgasına karşı mücadele bahanesiyle sınırlarına kulakları sağır edebilecek kapasitedeki elektronik cihazlar konuşlandıran, ülkesine gelen düzensiz göçmenlere karşı şiddet ve "geri itme" yöntemini sistemli şekilde uygulayan Yunanistan, uluslararası hukuk ve AB kurallarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Deniz yoluyla Türkiye'nin kıyı bölgelerinden Midilli, Sisam ve İstanköy gibi Yunan adalarına geçmeye çalışan sığınmacı botlarını zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan sahil güvenlik güçlerinin uygulamaları, uluslararası medya kuruluşlarının haberleri ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının (STK) raporlarına yansıyor.

AA muhabirinin, Uluslararası Af Örgütünün yanı sıra Ege'deki sığınmacıların durumuyla ilgili çalışmalar yapan STK'lerin yayımladığı raporlardan derlediği bilgilere göre, Yunanistan, Türkiye ile sınır bölgesi olan Meriç'teki kara sınırlarını geçmeye çalışanlara göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullanıyor.

Şiddetin tanıkları, Yunan sınır birimlerinin aşırı güç kullanımı, darp, gerçek mühimmat kullanımı, yasa dışı gözaltı ve Türkiye'ye sistematik geri itmeler de dahil olmak üzere çok sayıda hukuk ihlaline işaret ediyor.

Uluslararası medya kuruluşlarının görselleriyle belgelediği olaylarda, göçmenlere Yunan unsurlarınca uygulanan şiddet ve sistematik geri itme vakalarına AB Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansının (FRONTEX) da dahil olduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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