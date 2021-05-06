AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor

AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komiser Johansson, ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız tarafından kabul edilecek, Sayın Bakanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızla görüşecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye ile AB arasında göç alanındaki işbirliği ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere, 18 Mart Mutabakatının tüm yönleri ele alınacaktır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İki doz Covid-19 aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Liechtenstein prensi AB'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor
Liechtenstein prensi AB'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi
AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Faik Öztrak Ersin Tatar Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AB İçişleri Komiseri Johansson, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:35:06. #1.16#

title