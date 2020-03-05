AB içişleri bakanlarından Yunanistan'a destek; Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısı

05.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:41

Ankara göçmen krizinin çözüme kavuşturulması için Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlara destek vermesini talep ederken, Brüksel göçmenlerin bu doğrultuda "şantaj" olarak kullanılamayacağını belirtiliyor.



Brüksel'de İdlib ve göçmen krizini görüşmek için olağanüstü toplanan Avrupa içişleri bakanları çarşamba günü ortak bir açıklama yayımlayarak Yunanistan'a desteğini yineledi ve "Türkiye'nin göçmenleri Avrupa Birliği'ne karşı siyasi baskı amacıyla kullanmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti. Bu durumun Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında büyük sorun oluşturduğu ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle