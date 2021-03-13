AB içinde "aşıların adil dağıtımı" tartışması

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazıları, AB'nin satın aldığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların üyelere "adil dağıtımı" konusunda zirve toplantısı çağrısı yaptı.

Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya liderleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup göndererek aşı dağıtımı konusunda toplantı talep etti.

Avusturya medyasının yayımladığı mektupta 5 ülkenin liderleri, aşıların ülke nüfuslarına orantılı şekilde dağıtılmasını istedi.

AB Konseyi ve AB Komisyonu, dün aşıların adil dağıtılmadığını savunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un mektup gönderdiklerini bugün sosyal medyadan da duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

AB Konseyi'nden bir yetkili, mektubu aldıklarını, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konular arasında zaten Kovid-19 salgınının bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu: En adili nüfusa orantılı dağıtım

AB Komisyonu ise üye ülkelere aşı dağıtımın nasıl yapıldığına açıklık getirmek için açıklama yayımladı. Komisyon'un üye ülkeler adına aşı üreten ilaç firmalarından toplu alım yaptığı hatırlatılan açıklamada, en adil yöntemin nüfusa orantılı şekilde dağıtım olacağı, AB Komisyonu'nun da bunu teklif ettiği belirtildi.

Ancak AB ülkelerinin salgının durumu ve her ülkenin aşılama ihtiyacını göz önünde bulundurarak farklı bir dağıtıma izin veren "esneklik" yöntemi ekledikleri ve Komisyon'un önerisinden "ayrıldıkları" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu sistemde bir AB üyesi nüfusuyla orantılı belirlenmiş istihkakı almamaya karar verirse bu dozlar isteyen diğer üyeler arasında dağıtılıyor." bilgisi paylaşıldı.

Komisyon'un açıklamasında, tekrar nüfusa orantılı dağıtıma geçilmesinin AB ülkelerinin kararına bağlı olduğu vurgulandı.

En yüksek aşılama oranı Malta'da, en düşük Bulgaristan'da

Avusturya Başbakanı Kurz, Kovid-19 aşılarının AB ülkelerinde nüfusa göre dağıtılması prensibinin uygulanmadığını, bu durumun ülkeler arasında adaletsiz dağıtıma yol açtığını söylemişti.

Kurz, örneğin Danimarka ve Malta'da daha fazla aşılama yapılırken Bulgaristan ve Letonya'da daha az yapıldığını savunmuştu.

8 ila 12 Mart arasındaki verilere göre, AB içinde şu anda en yüksek aşılama oranı yüzde 25 ile Malta'da bulunuyor. Malta'nın ardından yüzde 17 ile Çin'den de aşı alan Macaristan geliyor.

Danimarka'da yüzde 14 olan aşılama oranı diğer birçok AB ülkesinde yüzde 11 ile yüzde 12 civarında seyrediyor.

En düşük aşılama oranları ise yüzde 4,8 ile Bulgaristan, yüzde 5 ile Letonya ve yüzde 6,4 ile Hırvatistan'da görülüyor. Avusturya'da ise nüfusun yüzde 10,3'ü aşılanmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam