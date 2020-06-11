AB iç sınırların 15 Haziran'da, dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren açılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB iç sınırların 15 Haziran'da, dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren açılmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını isteyerek dış sınırların da 1 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu.

AB iç sınırların 15 Haziran'da, dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren açılmasını istedi
11.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:41

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iç sınırların 15 Haziran'da açılmasını isteyerek dış sınırların da 1 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak açılacağını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, AB Komisyonu'nun AB'nin iç ve dış sınırlarının açılmasına ilişkin kararlarını açıkladı. AB Komiseri Johansson, "AB Komisyonu olarak iki önemli konuda kararlar alınmıştır. Bu kararlar AB üyesi ve Scengen bölgesi ülkelerine yöneliktir. AB Komisyonu üye ülkelerden 15 Haziran'dan itibaren Schengen bölgesi olarak kendi aralarında salgın sonrasında koydukları kurallar dahil iç sınırlarını koşulsuz ve şartsız açmalarını istemektedir" dedi.

"Virüs, AB ülkeleri içinde olumlu seyrediyor"

Johansson, "Aldığımız son veriler ve raporlara göre iç sınırların kapalı kalmasını gerektirecek bir durumda değiliz. Virüsle ilgili olarak AB ülkeleri içinde çok olumlu bir seyir kaydediliyor. Gerekli tüm tedbirler alındı ve uygulanıyor. Bu nedenle iç sınırların Pazartesiden itibaren tamamen açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Dış sınırlar 1 Temmuz'dan sonra açılacak

Johansson, en son gerçekleştirilen Konsey toplantısında AB üye ülkelerinden tedbirlerin devam etmesi yönünde güçlü bir destek aldıklarını belirtti. Johansson, "Bu süreçte AB dış sınırları ise zorunlu olmayan seyahatler için 30 Haziran'a kadar kapalı kalacaktır. 1 Temmuz'dan itibaren koşullara bakılarak AB vatandaşlarının ailelerine kavuşmaları için sınırları geçmelerine izin verilecek" ifadelerini kullandı.

AB dış sınırlarını bütün ülkelere açmayacak

AB ülkelerinin dış sınırlarının açılmasıyla ilgili olarak beklentilerin farkında olduklarını bildiren AB Komiseri Johansson, verilerin umut verici olduğunu ancak AB dışı ülkelere sınırların açılması ve seyahatler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Johansson, AB'nin dış sınırlarını bütün ülkelere açmayacağını, dış sınırların açılmasının 1 Temmuz'dan itibaren aşamalı olarak gerçekleşeceğini yineledi.

AB'nin hangi ülkelere sınırlarını açıp açmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Dış sınırların açılacağı ülkelerin yer alacağı bir listenin oluşturulacağını belirten Johansson, Balkan ülkelerinin bu listede yer almasını istediklerini ifade etti. Listede Türkiye'nin olup olmayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,78'den işlem görüyor
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Semih Özsoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Haziran Ak Parti İngiltere
Şu an buradasınız: AB iç sınırların 15 Haziran'da, dış sınırların 1 Temmuz'dan itibaren açılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:45:01. #1.14#
title