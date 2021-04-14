Ab-ı Hayat Derneği, Güney Sudan'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

Ab-ı Hayat İnsani Yardım Derneği, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

Ab-ı Hayat İnsani Yardım Derneği, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda paketi dağıttı.

Kumanya paketlerinin dağıtım törenine, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf ve Güney Sudan İslam Konseyi Başkanı Abdullah Braj Rwal katıldı.

İslam'ın barış dini olduğunu söyleyen ve ramazanda herkesin barış içinde yaşaması temennisinde bulunan Büyükelçi Mutaf, "Bu yardım, Türk halkının sevgisi ve dostluğunun bir simgesi. Güney Sudan halkını desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Güney Sudan İslam Konseyi Başkanı Rwal, 500 aileye gıda paketi yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Bölge halkından Katmala Ramazan Süleyman da "Kovid-19 salgınının yıkıcı etkileri nedeniyle her şeyin pahalılaştığı bir dönemde geldiği için bu yardım çok değerli. Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem