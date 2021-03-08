AB, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıları kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı füze ve insansız hava aracı saldırılarının kınandığı, ayrıca Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarının endişeyle takip edildiği belirtildi.

Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, AB'nin Yemen'deki çatışmanın taraflarına ateşkes çağrısı yer aldı.

Açıklamada, uluslararası camianın Yemen'deki çatışmaya siyasi çözüm bulunması çabalarının baltalanmaması istenerek, AB'nin siyasi çözüm için BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çalışmalarını desteklediği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki bazı hassas noktaları balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 6 yılı aşkın süredir Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam