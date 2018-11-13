AB Hükümetleri Bankalara Denetimin Artırılmasında Anlaştılar
Avrupa Birliği üyesi hükümetler, kara para aklamanın bankalar üzerindeki denetim, gözetimin güçlendirilmesi yoluyla engellenmesi konusunda ön anlaşmaya vardılar.
Avrupa Birliği üyesi hükümetler, kara para aklamanın bankalar üzerindeki denetim, gözetimin güçlendirilmesi yoluyla engellenmesi konusunda ön anlaşmaya vardılar.
Varılan anlaşmaya göre AB hükümetleri, Avrupa Bankacılık Otoritesi'ne (EBA - European Banking Authority) ulusal denetim, gözetim kurumlarını kara para aklama kurallarının ihlaline ilişin şüpheli durumları soruşturmaya zorlama konusunda yeni yetkiler verecekler. - İstanbul