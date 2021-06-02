AB, Hırvatistan'dan geri itmelere karşı göçmenlerin temel haklarını korumasını istiyor
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AB, Hırvatistan'dan geri itmelere karşı göçmenlerin temel haklarını korumasını istiyor

AB, Hırvatistan'dan geri itmelere karşı göçmenlerin temel haklarını korumasını istiyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği'nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Hırvatistan'ın, Birliğin sınırlarını korurken göçmenlerin temel haklarını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Hırvatistan'ın, Birliğin sınırlarını korurken göçmenlerin temel haklarını ihlal etmemesi gerektiğini söyledi.

Johansson, Hırvatistan'ın düzensiz göçmenleri geri iterek, temel haklarını ihlal etmesi konusuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Üye ülkelerin, Schengen bölgesine hukuksuz girişleri engellerken, temel hakları koruyabilmesinin önemini vurgulayan Johansson, "Hırvatistan Başbakanı ile bu konuda yakın zamanda iyi bir görüşme gerçekleştirdim. O, ülkesinin AB'nin sınırlarını ve temel hakları korurken denge gütmesi gerekliliğine çok bağlı." diye konuştu.

Düzensiz göçmenlerin geçiş rotası üzerinde yer alan Hırvatistan'ın, "AB'nin dış sınırlarını koruduğu" gerekçesiyle özellikle Bosna Hersek üzerinden gelenlere şiddet uygulaması, özel eşyalarına el koyması ve iltica hakkı tanımaksızın geri itmesi gibi hak ihlalleri bir süredir gündemi meşgul ediyor.

AB'nin bu konudaki sessizliği ise tepkilere neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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