AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor
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AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor

AB Hindistan'a yardıma hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde çok yüksek vaka artışının görüldüğü Hindistan'ın talebi üzerine bu ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde çok yüksek vaka artışının görüldüğü Hindistan'ın talebi üzerine bu ülkeye yardım göndermeye hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Hindistan'daki durum nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Desteğe hazırız." mesajını verdi.

Von der Leyen, Hindistan'ın yardım talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında kaynaklarını seferber etmek üzere hızla hazırlandığını kaydederek, "Hindistan halkıyla tam dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de Hindistan'a oksijen ve ilaç göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı tırmanışını sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte 349 bin 691 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 16 milyon 960 bin 172'ye yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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