AB Hibe Destekleri Aydın'da Ele Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) Uyum, Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu 2017 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.



Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, il genelinde yöneticilerden ve sivil topluk kuruluşların proje üretmelerini, AB hibe ve desteklerden yararlanmak için çalışma başlatmalarını ve bunu için de gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinde gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibin sağlanması, Avrupa Birliği mali kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ilişkin konular ele alındı.



Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Reyhan Türkmen'in, Aydın merkez ve ilçelerde ki faaliyetler hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda, AB Bakanlığı Uzmanı Ceyhan Çiçek'de, "Güncel Hibe Duyuruları" konulu sunumun ardından katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verildi. - AYDIN